أفضل 10 لاعبين في الدوريات الخمس الكبرى بشهر نوفمبر.. إنفوجراف



تصدر الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة فريق برشلونة الإسباني أفضل 10 لاعبين في الدوريات الخمس الكبرى خلال الشهر الماضي “نوفمبر”.



وأصدر مركز الدراسات الرياضية السويسري الشريك التعليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قائمة أفضل 10 لاعبين خلال شهر نوفمبر في الدوريات الخمس الكبرى “الإسباني، الانجليزي، الإيطالي، الألماني، الفرنسي”.



وجاءت قائمة اللاعبين العشرة المختارين وفقاً لتحليل فني يشرف عليه مجموعة من المتخصصين في مجال تحليل أداء اللاعبين بالدوريات العالمية الكبري كالتالي..















أفضل 10 لاعبين في الدوريات الخمس الكبرى الشهر الماضي







أفضل 10 لاعبين في الدوريات الخمس الكبرى بشهر نوفمبر







ليونيل ميسي: برشلونة الإسباني



ديميتري باييه: أولمبيك مارسيليا



تيمو ورنر: لايبزيج الألماني



كيرو إيمبولي: لاتسيو الإيطالي



جيمس ماديسون: ليستر سيتي الإنجليزي



فيليب ماكس: أوجسبورج الألماني



هيونج مين سون: توتنهام الإنجليزي



ديفيد ألبا: بايرن ميونخ الألماني



خواكين كوريرا: لاتسيو الإيطالي



كاجلار سويونكو: ليستر سيتي الإنجليزي



