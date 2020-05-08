أفكار رابطة الدوري الإسباني لجعل مشاهدة المباريات أفضل

هاي كورة_ تسعى رابطة الدوري الإسباني إلى وجود أفكار لجعل مشاهدة مباريات الليجا أفضل وسط اقامتها خلف الأبواب المغلقة بسبب جائحة كورونا.

وكانت قناة “كواترو” الإسبانية، قد ذكرت بأن الدوري الإسباني سوف يستكمل يوم 20 يونيو المقبل، على أن تُقام المباريات على يومين كل أسبوع ما بين السبت أو الأحد، والأربعاء أو الخميس.

وقال خافيير تيباس (رئيس رابطة الدوري الإسباني): نحن نعمل حالياً على تحضير بعض الأفكار لجعل تجربة مشاهدة الجولات المتبقية أفضل، نحن نعرف أن مباريات كرة القدم بمدرجات فارغة تكون قبيحة للغاية، لذلك نرغب في وضع مؤثرات صوتية وبصرية ولمَ لا نبث تغريدات المشجعين خلال المباريات؟

واستأنف بعض أندية الليجا التدريبات اليوم بشكل فردي، وسط تطبيق البروتوكول المحدد من قبل الحكومة الإسبانية، بأن يكون هناك مسافات معينة بين كل لاعبًا، بالإضافة إلى تواجد 6 لاعبين فقط في كل مكان للتدريبات وسط حضور اللاعبين بالقفاذات والكمامات.