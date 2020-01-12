عدن تايم

أكاديمي جنوبي : وكلاء إيران في صنعاء أصبحوا في مرمى الولايات المتحدة

12 يناير، 2020
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عدن تايم – خاص :

قال المحلل السياسي الدكتور حسين لقور، اليوم، إن وكلاء إيران في بيروت وصنعاء أصبحوا في مرمى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك في حال قيامهم بأي عمل عسكري موجه ضدها في إطار الرد على مقتل قاسم سليماني.

واضاف لقور في تغريدة عبر “تويتر” : “لم يعد لدى وكلاء طهران في بيروت وصنعاء أي هامش للحركة حيث اصبحوا في مرمى أمريكا إن هم حاولوا القيام بأي عمل عسكري موجه ضد مصالح أمريكا أو حلفاءها تحت مسمى الرد على مقتل سليماني”.

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