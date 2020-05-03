أكثر 10 لاعبين تسجيلاً للأهداف في تاريخ برشلونة



وتصدر ليونيل ميسي الرصيد منذ انضمامه عام 2004 ولعبه للفريق الكروي الأول للفريق الكتالوني والتي بلغت 618 هدفاً لأسطورة كرة القدم التاريخية حالياً.

وجاءت قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلاً في تاريخ الفريق الكتالوني كالتالي..





ليونيل ميسي.. 816 هدفاً



سيزار .. 232 هدفاً



كوبالا.. 194 هدفاً



لويس سواريز .. 190 هدفاً



جوسيب سميتير .. 184 هدفاً



جوسيب إسكولا.. 167 هدفاً



باولوينيو ألكانترا.. 143 هدفاً



صامويل ايتو.. 130 هدفاً



ماريانو مارتين.. 128 هدفاً

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