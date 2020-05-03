أخبار نادي برشلونة

أكثر 10 لاعبين تسجيلاً للأهداف في تاريخ برشلونة

3 مايو، 2020
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ميسي


وتصدر ليونيل ميسي الرصيد منذ انضمامه عام 2004 ولعبه للفريق الكروي الأول للفريق الكتالوني والتي بلغت 618 هدفاً لأسطورة كرة القدم التاريخية حالياً.
وجاءت قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلاً في تاريخ الفريق الكتالوني كالتالي..
 

ليونيل ميسي.. 816 هدفاً

سيزار .. 232 هدفاً

كوبالا.. 194 هدفاً

لويس سواريز .. 190 هدفاً

جوسيب سميتير .. 184 هدفاً

جوسيب إسكولا.. 167 هدفاً

باولوينيو ألكانترا.. 143 هدفاً

صامويل ايتو.. 130 هدفاً

ماريانو مارتين.. 128 هدفاً

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