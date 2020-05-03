أخبار نادي برشلونة
أكثر 10 لاعبين تسجيلاً للأهداف في تاريخ برشلونة
وتصدر ليونيل ميسي الرصيد منذ انضمامه عام 2004 ولعبه للفريق الكروي الأول للفريق الكتالوني والتي بلغت 618 هدفاً لأسطورة كرة القدم التاريخية حالياً.
وجاءت قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلاً في تاريخ الفريق الكتالوني كالتالي..
ليونيل ميسي.. 816 هدفاً
سيزار .. 232 هدفاً
كوبالا.. 194 هدفاً
لويس سواريز .. 190 هدفاً
جوسيب سميتير .. 184 هدفاً
جوسيب إسكولا.. 167 هدفاً
باولوينيو ألكانترا.. 143 هدفاً
صامويل ايتو.. 130 هدفاً
ماريانو مارتين.. 128 هدفاً
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