نيوز يمن

أكدت مسؤولية السلطات المحلية.. أطباء بلا حدود تستلم مركز الأمل لمعالجة مصابي كورونا في عدن

7 مايو، 2020
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@ عدن، نيوزيمن، خاص:
السياسية

2020-05-07 16:52:30

تسلمت منظمة أطباء بلا حدود، الخميس، إدارة مركز علاج كوفيد19 في مستشفى الأمل في العاصمة عدن. 

لكن المنظمة شددت في بلاغ صحفي أن “السلطات الصحية المحلية تظل مسؤولة عن استجابة كوفيد19 الشاملة في عدن، بما في ذلك الفحوصات وإدارة فرق الاستجابة السريعة”.

المنظمة التي ستقتصر جهودها على رعاية من تثبت إصابتهم ويتم نقلهم للمستشفى قالت “إن فريقها يعمل مع الموظفين اليمنيين والدوليين على توفير أفضل رعاية ممكنة للمرضى في المستشفى”.

وأضافت، نحن سعيدين بالعمل في شراكة وثيقة مع السلطات بشأن استجابتهم لـكوفيد19. 

وتدير أطباء بلا حدود المستشفى الجراحي في عدن منذ عام 2012 وتواصل تقديم الرعاية هناك على الرغم من تفشي كوفيد19.

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أطباء أكدت الأمل السلطات المحلية بلا تستلم حدود عدن في كورونا لمعالجة مركز مسؤولية مصابي

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