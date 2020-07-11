أكد أنه سيلغي دور التحالف .. مستشار هادي يدعو زعيم مليشيا الحوثي إلى السلام

عدن24-خاص

دعا عبد العزيز جباري، مستشار الرئيس هادي، ونائب رئيس مجلس النواب، زعيم مليشيا الحوثيين الى “السلام”، مؤكدا أن السلام سيلغي تدخل “التحالف”.

وقال جباري في منشور نشره على حسابه في “فيسبوك”:”كل يوم يبتكر الحوثي وسيلة جديدة لاستمرار الحرب وإدخال اليمنيين في معارك وصراعات لا تنتهي”.

وأضاف:”دعك من النكف وتحشيد الناس وإرسالهم إلى محارق الموت هذه ليست من الشجاعة في شيء ولتعلم بأن مجرمي العالم سلكوا نفس السلوك الذي تسلكه وارتكبوا أبشع الجرائم في حق شعوبهم مثلما تفعل، وفي نهاية المطاف انتهى بهم الأمر إلى مزبلة التاريخ”.

وتابع:”دعك من النكف ، وخاصة وانت تعرف ان مصيرهم الحتمي الموت على أطراف محافظة مارب . دعنا نبحث سويا عن السلام.. السلام العادل لكل اليمنيين الشجاعة يا هذا في السلام وليس في استمرار الحرب ياحوثي تعنتك ورفضك للسلام يعني استمرار تدخل من لايريدون لليمن خيرا ونحن ندرك ذلك.. فهل تفهم لا أظن انك تفهم”.

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