أكوام القمامة .. عبئ كبير وصداع مزمن لسكان الحوطة



عدن تايم / خاص / صدام اللحجي :

انعسكت أزمة كورونا التي تعيشها العاصمة عدن ولحج سلبا على مظاهر الحياة وطفت إلى السطح مظاهر قبل تفشي الوباء.

وأظهرت صور وثقتها عدسة “عدن تايم” مخلفات القمامة وسط الشارع العام للمدينة ما قد يتسبب في ولادة مشكلة من رحم أزمة تحصد إلى الآن أرواح البشر.

واضحت أكوام القمامة تشكل عبئا كبيرا وصداعا مزمنا لسكان الحوطة منذ الإعلان عن ظهور وباء كورونا في العاصمة عدن.

مخلفات بيع الأسماك هي أيضًا كان لها نصيب الأسد وسط المدينة وما يصدر منها من روائح كريهة وتشويه للمنظر العام في ظرف معقد وعصيب لمواجهة جائحة وباء فيروس كورونا.