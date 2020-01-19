أخبار نادي برشلونة

ألكاسير وغاميرو..نهاية أعذار الأبقار المقدسة والكثير من الحيرة

19 يناير، 2020
0
ألكاسير وغاميرو..نهاية أعذار الأبقار المقدسة والكثير من الحيرة

أهم أخبار برشلونة الأحد

يوروسبورت عربية

19 يناير 2020

يخوض كيكي سيتيين اليوم الأحد مباراته الاولى كمدرب لنادي برشلونة أمام غرناطة على ملعب كامب نو في الجولة 20 من الدوري الإسباني.

وتأمل جماهير النادي الكتالوني في عودة المتعة لملعب كامب نو عقب رحيل المدرب السابق آرنيستو فالفيردي.

إليكم أهم أخبار برشلونة صباح الأحد:

اللقاء رقم 500:

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن المدرب كيكي سيتيين سوف يخوض اليوم مباراته رقم 500 كمدرب.

اقرأ أيضا..أخبار ريال مدريد: بيل يغضب الجماهير..راتب فان دي بيك ووصول رينير

رفض كيفين غاميرو:

رفض برشلونة عرض من فالنسيا لضم المهاجم الفرنسي كيفين غاميرو مقابل 8 ملايين يورو فقط.

عرض من دورتموند:

عرض بوروسيا دورتموند على برشلونة ضم مهاجمه باكو ألكاسير لنهاية الموسم لتعويض غياب لويس سواريز.

حيرة كبيرة:

ينتظر عشاق برشلونة معرفة اذا كان سيعول سيتيين على لينغليه أم أومتيتي، من بديل سواريز في الهجوم، سيميدو أم سيرجي روبيرتو، فيدال في الوسط أم ايفان راكتيتش.

تطبيق يوروسبورت عربية يأخذك إلى مدرج فريقك المفضل

Andorid

IOS

انتهت اعذار الأبقار المقدسة:

كتب الصحافي مارسيلو لورينتي عبر تويتر: “نهاية اعذار الابقاء المقدسة، كلما كان يخسر برشلونة يتحمل فالفيردي كل شىء، اليوم انتهى ذلك”.

صراع من أجل باستوني:

ذكرت صحيفة لاغازيتا أن برشلونة دخل في صراع مع مانشستر سيتي لضم المدافع أليساندرو باستوني.

نابولي يغرق:

وفقا لصحيفة كوريرى فإن نابولي خصم برشلونة المقبل في دوري الأبطال الأوروبي خسر 5 مباريات من أصل 10 ويعاني من تراجع كبير في المستوى.

من جانبها ذكرت صحيفة سبورت أن هدف ديمبيلي هو العودة من الإصابة أمام نابولي.

لمتابعة التشكيلة المتوقعة اضغط هنا

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أعذار ألكاسير الأبقار الحيرة المقدسة من والكثير وغاميرونهاية

إقرا أيضا

Photo of ميسي يطلب من إدارة برشلونة التعاقد مع سيرجيو أجويرو

ميسي يطلب من إدارة برشلونة التعاقد مع سيرجيو أجويرو

19 يناير، 2020
Photo of ديمبيلي يعود إلى برشلونة بعد انتهاء رحلة علاجه في قطر

ديمبيلي يعود إلى برشلونة بعد انتهاء رحلة علاجه في قطر

19 يناير، 2020
Photo of ريال مدريد بلا هزيمة منذ 91 يومًا فى رقم استثنائى جديد

ريال مدريد بلا هزيمة منذ 91 يومًا فى رقم استثنائى جديد

19 يناير، 2020
Photo of هل تحسم الليجا في أبريل؟

هل تحسم الليجا في أبريل؟

19 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق