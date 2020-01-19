ألكاسير وغاميرو..نهاية أعذار الأبقار المقدسة والكثير من الحيرة

أهم أخبار برشلونة الأحد

يوروسبورت عربية

يخوض كيكي سيتيين اليوم الأحد مباراته الاولى كمدرب لنادي برشلونة أمام غرناطة على ملعب كامب نو في الجولة 20 من الدوري الإسباني.

وتأمل جماهير النادي الكتالوني في عودة المتعة لملعب كامب نو عقب رحيل المدرب السابق آرنيستو فالفيردي.

إليكم أهم أخبار برشلونة صباح الأحد:

اللقاء رقم 500:

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن المدرب كيكي سيتيين سوف يخوض اليوم مباراته رقم 500 كمدرب.

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رفض كيفين غاميرو:

رفض برشلونة عرض من فالنسيا لضم المهاجم الفرنسي كيفين غاميرو مقابل 8 ملايين يورو فقط.

عرض من دورتموند:

عرض بوروسيا دورتموند على برشلونة ضم مهاجمه باكو ألكاسير لنهاية الموسم لتعويض غياب لويس سواريز.

حيرة كبيرة:

ينتظر عشاق برشلونة معرفة اذا كان سيعول سيتيين على لينغليه أم أومتيتي، من بديل سواريز في الهجوم، سيميدو أم سيرجي روبيرتو، فيدال في الوسط أم ايفان راكتيتش.

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انتهت اعذار الأبقار المقدسة:

كتب الصحافي مارسيلو لورينتي عبر تويتر: “نهاية اعذار الابقاء المقدسة، كلما كان يخسر برشلونة يتحمل فالفيردي كل شىء، اليوم انتهى ذلك”.

صراع من أجل باستوني:

ذكرت صحيفة لاغازيتا أن برشلونة دخل في صراع مع مانشستر سيتي لضم المدافع أليساندرو باستوني.

نابولي يغرق:

وفقا لصحيفة كوريرى فإن نابولي خصم برشلونة المقبل في دوري الأبطال الأوروبي خسر 5 مباريات من أصل 10 ويعاني من تراجع كبير في المستوى.

من جانبها ذكرت صحيفة سبورت أن هدف ديمبيلي هو العودة من الإصابة أمام نابولي.

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