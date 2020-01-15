ألوية الحماية الرئاسية في الـ«معاشيق» بعدن خلال 48 ساعة

│الخبر | وكالات

كشف مصدر عسكري يمني، أمس الثلاثاء، عن عودة مرتقبة لألوية الحماية الرئاسية إلى القصر الرئاسي “معاشيق” بالعاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، خلال اليومين القادمين.

وذكرت وكالة (الأناضول) التركية، عن المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، القول، إن “اتفاقا عقدته اللجنة العسكرية السعودية المشرفة على اتفاق مصفوفة الانسحابات العسكرية المتبادلة بين الحكومة (اليمنية) والمجلس الانتقالي الجنوبي، قضى بدخول قوة من ألوية الحماية الرئاسية إلى قصر معاشيق خلال الـ 48 الساعة القادمة”.

مدينة شقرة الساحلية بمحافظة أبين، على بعد 45 كلم إلى الشرق من عاصمة المحافظة زنجبار”.

وأضاف أن اللجنة “التقت بعدد من القادة العسكريين؛ قائد اللواء 39 مدرع العميد عبدالله الصبيحي، وقائد اللواء الثالث حماية رئاسية العميد/ لؤي الزامكي، ومدير عام أمن أبين العميد/ على الكازمي”.

ولفت إلى أنّ الاتفاق تضمن أيضًا إعادة انتشار وتمركز قوات اللواء 39 مدرع بين محافظتي أبين (جنوب) والبيضاء (وسط)، فيما ستنتشر قوات اللواء الثالث حماية رئاسية في معسكر العمري بمنطقة ذوباب التابعة لمديرية المخا محافظة تعز (جنوب غرب).

إلى ذلك أعلنت الحكومة اليمنية، الخميس الماضي، توقيع مصفوفة انسحابات عسكرية متبادلة بين الحكومة وما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، وعودة القوات المتفق عليها بين الطرفين إلى مواقعها، وفق “اتفاق الرياض”.

واستنادا للاتفاق نفسه، ستدخل قوة تابعة لأمن محافظة أبين إلى زنجبار، التي تتولى قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيًا، الإشراف على الأمن فيها حاليًا.

وينص “اتفاق الرياض” الموقع بالعاصمة السعودية، في 5 نوفمبر/ تشرين ثانٍ الماضي، على عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، والشروع بدمج كافة التشكيلات العسكرية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، كما ينص أيضا على تشكيل حكومة كفاءات سياسية، بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، فضلًا عن ترتيبات عسكرية وأمنية أخرى، وتبادل أسرى المعارك بين الطرفين.