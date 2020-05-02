ألوية العمالقة تستنفر لمساعدة المنكوبين في العاصمة عدن

عدن24- متابعاتنظراً لإعلان العاصمة عدن محافظة منكوبة جراء الأضرار الناجمة عن المنخفض الجوي وتدفق السيول، وجه القائد العام لألوية العمالقة العميد علي سالم الحسني قيادة ألوية العمالقة بتقديم الدعم والعون للمنكوبين في عدن.وشدد العميد الحسني على قيادة ألوية العمالقة بإرسال المساعدات وتقديم كل أنواع الدعم لإغاثة المتضررين من الكوارث الطبيعية الحاصلة والأوبئة، كما حثهم على مساندة أبناء عدن بالمال وتوفير بوز شفط المياه والشيولات ومعدات الرش للتخفيف من معاناتهم.وأكد العميد الحسني أن ألوية العمالقة جزء أصيل من الشعب الجنوبي وأن قيادة العمالقة تضع اياديها مفتوحة وممدودة لكل المخلصين والصادقين لخدمة الشعب الجنوبي، كما ان العمالقة سوف تقدم الغالي والنفيس لخدمة أبناء عدن بدون تردد.

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