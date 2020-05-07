عدن 24

#ألوية_العمالقة تواصل تقديم المساعدات للسكان المتضررين من السيول بالعاصمة #عدن

7 مايو، 2020
0

عدن24- العمالقةتواصل قيادة ألوية العمالقة تقديم الدعم والمساعدات للسكان المتضررين من كارثة السيول في مناطق متفرقة من مديرية كريتر بالعاصمة عدن، من خلال دعم الفرق العاملة في المدينة المنكوبة.وقدمت قيادة العمالقة دعماً للفرق العاملة لإصلاح مشروع المجاري والصرف الصحي في منطقة كريتر القديمة، وكذلك تعبيد الطريق، وبناء سلالم للمواطنين الساكنين في الجبال بمنطقة الخساف القريبة من المعبد تساعدهم في الوصول الى منازلهم.وفي ذات السياق، تعمل قيادة العمالقة على دعم الفرق وتوفير الوسائل والمعدات اللازمة لإصلاح قنوات الصرف الصحي وفتح غرف التفتيش في حي سالم علي وفي شارع أروى في مديرية كريتر، لإعادة تأهيلها.
هذا وعبر الأهالي عن سعادتهم وشكرهم لقيادة العمالقة التي لبت النداء وحرصت على تقديم المساعدات ومد يد العون للسكان المتضررين في عدد من مناطق ومديريات العاصمة عدن المنكوبة جراء مياه الأمطار والسيول الأخيرة.ويأتي تنفيذ هذه الأعمال وتقديم المساعدات للسكان المتضررين في مختلف مناطق ومديريات العاصمة عدن، بتوجيهات من القائد العام لقوات ألوية العمالقة العميد / علي سالم الحسني، وبإشراف ميداني من نائب القائد العام للشؤون المالية والإدارية العقيد / هائل عبدالعزيز ، الذي يشرف على تنفيذها بشكل مباشر

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
ألويةالعمالقة السيول المتضررين المساعدات بالعاصمة تقديم تواصل عدن للسكان من

إقرا أيضا

Photo of #مليشيا_الحوثي تعترف بمصرع أحد أبرز قياداتها

#مليشيا_الحوثي تعترف بمصرع أحد أبرز قياداتها

7 مايو، 2020
Photo of تعميم نقابي لعمال وموظفي شركة النفط بالعاصمة #عدن” لهذا السبب”

تعميم نقابي لعمال وموظفي شركة النفط بالعاصمة #عدن” لهذا السبب”

7 مايو، 2020
Photo of #أطباء_بلا_حدود تتسلم إدارة محجر الأمل في العاصمة #عدن

#أطباء_بلا_حدود تتسلم إدارة محجر الأمل في العاصمة #عدن

7 مايو، 2020
Photo of الوالي يدعو جميع الأطباء بالعاصمة #عدن، للانظمام إلى زملائهم في معركة التصدي للأوبئة ويبشر بتوفر وسائل الحماية

الوالي يدعو جميع الأطباء بالعاصمة #عدن، للانظمام إلى زملائهم في معركة التصدي للأوبئة ويبشر بتوفر وسائل الحماية

7 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق