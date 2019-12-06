أليجري: ميسي وتشافي وإنييستا قادوا جوارديولا إلى النجاح

موقع سبورت 360 – يعتقد المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري أن للثلاثي الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسبانيين تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا دور كبير في النجاحات التي حققها المدرب الإسباني بيب جوارديولا خلال مسيرته الكروية.

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وحقق بيب جوارديولا أفضل إنجازاته مع برشلونة عندما توج بـ 14 لقباً من عام 2008 حتى عام 2012، من بينها دوري أبطال أوروبا مرتين، والسداسية التاريخية عام 2009، وشهدت تلك الفترة تألق ميسي وتشافي وإنييستا، قبل تدريب بايرن ميونخ ومانشستر سيتي، والاكتفاء بالألقاب المحلية والفشل الأوروبي.

وتوقف أليجري عن التدريب منذ رحيله عن يوفنتوس في نهاية الموسم الحالي، وقرر العودة في الموسم القادم.

أليجري يتحدث عن نجاحات جوارديولا وساكي مع برشلونة وميلان

وقال أليجري في تصريح لصحيفة “كوريري ديلا سيرا” الإيطالية “تابعنا جوارديولا لسنوات عديدة من أجل فهم طريقته باللعب، لقد كان استثناءً، لم تكن كرة القدم للجميع في حقبته، وولد برشلونة التاريخي بثلاثة لاعبين عظماء يضغطون بقوة ويحبسون المنافس في مناطقه”.

وأضاف “عندما سمعت أريجو ساكي يتحدث عن كرة القدم واللعب بتكتيك هجومي غضبت ولم أفهم ما قاله، لماذا ألعب 20 تمريرة بطول متر واحد بدلاً من اللعب بشكلٍ عامودي ؟، شاهدت عدة مباريات لأريجو ساكي وأتذكر عندما فاز ميلان على ريال مدريد بخماسية نظيفة، لقد لعب ميلان بشكلٍ عامودي واعتمد الريال على التمريرات الكثير وبشكلٍ هادئ، اللعب بهذه الطريقة ليس سهلاً لكن إذا نجح فهو رائع”.

وختم “إذا كانت الفلسفة جيدة فلا بأس بها، لكن المشكلة بالنتيجة أي الواقع، هل تربح أم تخسر ؟، ليس لدي جهاز حاسوب في المنزل وأستخدم هاتفي وهذا كل شيء، لكني أرى لعبة كرة اقدم وأعرف ما أراه ولدي العديد من الأفكار، ما زلنا أفضل من التكنولوجيا، لا يوجد ذكاء اصطناعي تم اختباره، ما يهم هو عين المدرب”.

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