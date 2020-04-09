أماجد دثينة.. للنصر عنوان .

تحركت بالامس جيوش لواء الأماجد دثينة لتحرير مكيراس والوصول الى محافظة البيضاء لدحر المليشيات الحوثية الانقلابية التي دمرت الوطن واشعلت الحروب والفتن وادخلت الوطن في اتون الحروب والاقتتال وخلفت أفضع القصص الحزينة في القتل والتعذيب و التنكيل ومرارة العيش ومآسي وجراح لأكثر من خمس سنوات والشعب يعاني الأمرين من فقر مدقع ونزوح وجراح وحصار وتردي الخدمات وضنك العيش .

خمس سنوات وجيشنا الوطني في تباب الجبال يقاتل الحوثي وبأسناد التحالف العربي ولم يحقق النصر المبين ويحرر بقية المحافظات التي تقع تحت سيطرة المليشيات الحوثية الايرانية التي اساءت للانسانية ولكل ماهو جميل في عزة وكرامة اليمن السعيد الذي لم سعيدا” بسبب هذه المليشيات المارقة التي تسعى لتحقيق أجندة إيران على ارض الوطن.

بالأمس ارتعبت فرائس الحوثي بتقدم جيوش لواء الأماجد يتقدمهم قائدها المغوار العميد السلفي الشيخ صالح الشاجري قائد لواء الأماجد صوب مكيراس لتحريرها والانطلاق نحو تحرير البيضاء بعزيمة وإصرار الرجال الميامين رجال ابين في ملحمة تاريخية سيسجلها التاريخ في اروع صفحاته باحرف من نور عنوانها إن عزيمة المقاتلين الشرفاء لاتقهر وان الانتصار قادم ولو بعد حين .

ليأتي قرار المجتمع الدولي بوقف إطلاق النار كامنقذ للمليشيات الحوثية الذين ارتعبت فرائسهم وزلزلت من تحتهم الارض وهم يرون جيوش لواء الأماجد تنتشر في الارض والسهول والجبال بعقيدة وإيمان واصرار على النصر ، كيف لا وهم تلقو التدريب الجيد واكتسبوا مهارات قتالية في ارض دثينه وجبال الشماء تسعى لتحقيق المعجزه التي ينتظرها كل اليمنين والقضاء على المليشيات ودحرها الى دون رجعه.

نقول للمجتمع الدولي أي وقف لإطلاق النار مع مليشات غاشمة لاتعرف إلا المكر والخداع والمراوقة . ومن المؤكد انها ستوقف قتالها في جمع التباب والجبهات لتعزز قوتها لمواجهة أبطال لواء الأماجد وتثبيط عزيمة الرجال الأشاوس وتخرق اي هدنه للتهدئة والقتال . فالأمس ضربت ارض دثينة بصواريخ بالستية خارقة ، وباتت تتصرف بعشوائية وتستعد للهروب والهزيمة المؤكدة .

ندائنا الاول للمجتمع الدولي والتحالف العربي بعدم الوثوق بهذه المليشيات الحوثية وإعطائها اي هدنه او وقف للقتال وأن تدعموا الرجال الاوفياء امثال قائد لواء الأماجد الذين يقاتلون لعقيدة وليس حبا” في الجاه والمال واستنزافكم وإطالة امد الحرب .

ندآنا الثاني للاخوة في المتارس وقادة الالوية في محافظة ابين من قوات الشرعية والانتقالي التي تتأهب لحرب أهلية تطحن الجميع ، وكلا” من الطرفين فيها هو الخاسر وقبلهم المواطن المطحون ، والرابح الوحيد هو الحوثي الرافضي الإيراني. شمر السواعد وعززو في محافظة ابين قيم التسامح وصوبو سلاحكم ومدافعكم نحو الحوثي ، والتحموا بأبطال لواء الأماجد وادخلو التاريح من انصع الصفحاتفالجنوب باقي والوطن للجميع ، ولن تحققوا شيء بحربكم هذه الخاسرة والعبثية الإ الفتن والدمار والاقتتال لسنوات بين ابناء الوطن .فهذا هو التحدي الصعب أما نكون اولا نكون.اللهم اني بلغت اللهم فاشهد.