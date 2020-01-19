أماكن ترفيهية للطلاب في دبي – معلومات عامة

محتويات المقال

جهز موسوعة قائمة أفضل أماكن ترفيهية للطلاب في دبي لمساعدتك في التخطيط لقضاء وقت مميز برفقة أصدقائك سواءً في العطلة الأسبوعية أو بعد انتهاء وقت الدراسة على أي من الأيام على مدار الأسبوع، وتتميز القائمة الحالية بأنها منوعة كما أن كل منهم يضم العديد من الاختيارات مما يجعل كل من الأماكن الموضحة مناسبة لك ولأصدقائك مهما كانت رغباتكم مختلفة؛ ويُمكنك التحقق من ذلك وتحديد أنسب الأماكن خلال بضعة دقائق فحسب.

أماكن ترفيهية للطلاب في دبي

برواز دبي

من أفضل الأماكن الترفيهية التعليمية في نفس الوقت، فهو يُتيح الفرصة لقضاء وقت مميز مع تنمية الوعي عن تاريخ الإمارات بطريقة شيقة في نفس الوقت، ويُمكنك التخطيط لقضاء وقت مميز فيه برفقة أصدقائك بالاستعانة بالمقالتين التاليتين: (جديد معلومات عن بروزاز دبي) و (المعلم السياحي برواز دبي).

نافورة دبي

يفوق ارتفاعها 275 متر.

تُمكن زيارتها من التقاط أفضل الصور التذكارية مع الأصدقاء.

يطل عليها الكثير من المطاعم المميزة مما يُتيح الفرصة للتلذذ بتناول أشهى أنواع الأطباق مع الاستمتاع بمنظر النافورة الساحر.

يالوقت الأفضل لزيارتها هو فترة المساء؛ حيث تُنظم بها عروض بصرية مُتألقة مما يضاعف من متعة مشاهدتها.

سيتي ووك

من الأماكن المٌفضلة لمحبي ممارسة رياضة المشي.

تُمكن زيارته من الاستمتاع بلعب عدد كبير ومتنوع من الألعاب التفاعلية المثيرة وذلك لوجود العديد من مراكز الألعاب قربه مثل: جيك نيشن، وهب زيرو، وماتيل بلاي.

يوجد بالقرب منه ذا جرين بلانت الذي تُمثل زيارته جولة تعليمية ترفيهية مميزة نظرًا لاشتماله على الكثير من أنواع الكائنات الحية.

يشتمل على العديد من المطاعم والكافيهات المُتألقة والتي يُمكنك معرفة أفضلها من خلال مطالعة مقالة (أهم الأماكن الترفيهية في سيتي ووك 2020).

ممشى دبي مارينا

من أفضل الأماكن للاستمتاع بالتمشية مع الأصدقاء أثناء الاستمتاع بمشاهدة السفن الخلابة.

من الممكن المداومة على زيارته يوميًا للجمع بين الترفيه وبين الالتزام بممارسة رياضة المشي في الهواء الطلق.

يوجد قربه العديد من المعالم الترفيهية المميزة، فيُمكن جعل زيارته تجربه مميزة في كل مرة بالتنويع في أماكن الترفيهية التي تزورها بعد وقت التمشية.

لاست اكزت

على الرغم من أنه عبارة عن ساحة طعام إلا أنه يُعد من الوجهات الترفيهية المميزة للطلاب الذواقة محبي تجربة الأنواع المختلفة من الأغذية والمشروبات.

يضم مجموعة كبيرة ومُختلفة من عربات الطعام المميزة مما يُتيح الفرصة للاختيار بين أنواع مهولة من الأطعمة والمشروبات سواءً من المعدة بالطرق التقليدية أو المبتكرة.

من أشهر أنواع عربات الطعام الموجودة به برجر بيت.

مُتاح زيارته في أي وقت على مدار اليوم بأكمله، فعرباته لا تتوقف عن تقديم خدماتها.

لمعرفة المزيد من الأماكن الترفيهية المميزة المناسبة للقضاء وقت مُتألق برفقة الأصدقاء طالع المقالات التالية:

المصادر: 1، 2، 3، 4، 5، 6.