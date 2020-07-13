أمانة اتحاد أدباء وكتاب الجنوب تزور شاعرين أبين كور سعيد والجابري

4 مايو / خاص



قام وفد من الأمانة العامة لاتحاد ادباء وكتاب الجنوب بزيارة تفقدية لشاعر كور سعيد عوض في حصن عطية وضم الوفد د. عبده يحيى الدباني رئيس الدائرة الثقافية في اتحاد أدباء وكتاب الجنوب ، ود. سعودي علي عبيد رئيس دائرة الحقوق والحريات، و القاص محمد باسنبل رئيس الدائرة المالية.

وثمن الشاعر كور هذه اللحظة من الوفاء ومضى يتحدث بحميمية عن تجربته الشعريةوذكرياته مع الفنان الراحل أحمد قاسم في عدن ومصر وعن خلود الشعر والفن ، قال إن الجسم يفنى وعند الفن يفنى الفناء ، كان يتحدث فيغلبه البكاء،

مشيرا إلى قصائده التي واكبت مسيرة الثورة الجنوبية في الستينات وما بعدها من المحطات والأحداث . وفي ختام اللقاء شكر شاعر الفلاحين كما سماه الرئيس سالمين الأمانة العامة على رعايتهم واهتمامهم بكوادرالماضي والحاضر في الشعر والثقافة والفن . الجدير بالذكر ان الشاعر كور سعيد أصدر ديوانين ( الصور الثلاث) 1983م ( وقبلات علئ تراب الوطن) .

ولديه الكثير من القصائد المنشورة في الصحف.

ثم انتقل وفد الأمانة إلى زنجبار لزيارة الشاعر أحمد ناصر جابر ( الجابري) في منزله حيث تحدث باختصار عن تجربته الشعريةوذكرياته كأول رئيس لاتحاد الادباء في أبين أواخر الثمانينات .

الشاعر الجابري له ديوان شعري بعنوان ( السديرة) صدر عام2000م وله كتب مخطوطة عديدة منها: الشعر الشعبي في أبين، والشعر الشعبي في جمهورية دثينة ،ولمحة تاريخية عن سلطنة الفضلي واالشعر الشعبي في مواجهة الاستعمار البريطاني.

في ختام اللقاء شكر الشاعر الجابري الأمانة العامة على اللفتة الكريمة واهتمامها بنجوم الأمس رعاية ووفاء .

شارك وفد الأمانة في الزيارتين عبدالله قيسان ويحي عبده وفهمي الفقير وحسين اليزيدي من قيادة

فرع اتحاد أدباء وكتاب الجنوب في ابين .