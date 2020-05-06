أمانة الانتقالي تدعو المواطنين للالتزام بمواعيد حظر التجوال

بحثت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، في اجتماع استثنائي، المستجدات على الساحة الجنوبية.

وقال اللواء سالم السقطري مساعد الأمين العام للمجلس، خلال الاجتماع، إن الوضع الحالي التي تمرّ به بلادنا يتطلب تكاتف الجميع في ظل التفشي المتسارع لجائحة كورونا.

ودعا الاجتماع المواطنين إلى الالتزام بالاجراءات الاحترازية للمساهمة في احتواء تفشي وباء كورونا بالجنوب، والالتزام بمواعيد الحظر الجزئي.

وأشار مساعد الأمين العام للمجلس إلى أن قرار الإدارة الذاتية للجنوب، المعلن من هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، جاء لإنهاء معاناة شعب الجنوب وانتشال مختلف القطاعات، وبمقدمتها الخدمات، من حالة الانهيار.

واستعرض الحاضرون التحسن الملحوظ في خدمة الكهرباء وزيادة ساعات التشغيل، بتوجيهات لجنة الإدارة الذاتية.