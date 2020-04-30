أمجد طه يتحدث عن علاقة الإخوان بالجوال

قال الخبير الإستراتيجي في الشؤون السياسية، أمجد طه، أن هناك علاقة وثيقة بين تنظيم الإخوان الدولي المحظور عالمياً والجوال، وذلك على خلفية فضيحة جروب الواتساب في اليمن .

وذكر أمجد طه في تغريدة له بتويتر، “يبدو الإخوان لديهم علاقة وثيقة بالجوال، بقطر يقولون تم اختراقهم عبر الايفون وباليمن يديرون ازماتهم عبر الواتساب!” .

واضاف “عادي فمن لا يعرف الفرق بين السُلطة والسَلَطة لن يفرق بين الإدارة و آدمن القروب،ومن لا يفرق بين الخيار الاستراتيجي والخيار باللبن..لن يعرف الفرق بين صنعاء وعدن“