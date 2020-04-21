أمطار غزيرة تحاصر منازل المواطنين في العاصمة عدن ودعوات للتدخل

عدن24-خاص

تسببت الأمطار الغزيرة على العاصمة عدن صباح اليوم في غرق ومحاصرة منازل المواطنين بمدينتي التواهي وكريتر .

وتسببت الأمطار في حصار عدد من الاحياء السكنية في التواهي والمعلا وكريتر بالإضافة الى غرق منازل شعبية في مدينة التواهي .

ودعا مواطنون الجهات المختصة الى التدخل بشفط المياه من الشوارع.

وكان مركز الارصاد الجوي في مطار عدن الدولي قد حذر من اخدود منخفض جوي ماطر على عدد من المحافظات اليمنية ومنها العاصمة عدن خلال يومي الثلاثاء والاربعاء.

ونشر المتخصص في الارصاد علي جمال باتيسير مدير ادارة التنبؤات الجوية في الهيئة العامة للطيران والارصاد المدني بعدن على صفحته في فيسبوك تحذيرا بشأن ذلك قال فيه: “من المتوقع أن تتأثر محافظة عدن وضواحيها بأخدود المنخفض الجوي المصاحب له أمطار متفرقة مختلفة الشدة بعضها غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية خلال اليومين القادمين ابتداءا من منتصف الليل”.

واضاف في تحذيره:” نحذر الأخوة المواطنين:

1) من التواجد في مجاري السيول والمناطق الرخوة.2) عدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية.3) ونحذر الصيادين وربابنة السفن ومن اضطراب البحر وشدة الرياح فيه.



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