المشهد اليمني

أمطار غزيرة على عشر محافظات يمنية خلال العشر الأولى من رمضان

23 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

أفاد فلكي يمني، اليوم الخميس، بأن عشر محافظات يمنية ستشهد أمطارا غزيرة على خلال العشر الأولى من شهر رمضان المبارك.
وقال الفلكي محمد عياش، في بيان، أطلع عليه ” المشهد اليمني “، أن فرص هطول الأمطار الرعدية المُتفاوتة الغزارة ستتواصل خلال الثُلث الأول من شهر رمضان على مُعظم المناطق الواقعةِ من سلسلة المرتفعات الجبلية.
وأوضح بأن سلسلة المرتفعات الجبلية تضم مُحافظات (صنعاء ـ ذمار ـ عمران ـ حجة ـ المحويت ـ ريمه ـ الضالع ـ البيضاء ـ إب ـ تعز).
وهطلت اليوم أمطار غزيرة على العاصمة صنعاء والمحويت وإب وذمار.

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