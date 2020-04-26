”أمنية شبوة” تعلن رفضها لإعلان ”الانتقالي”

أصدرت اللجنة الأمنية في محافظة شبوة، اليوم الاحد، بيانا هاما بشأن إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الأخير.

وأوردت اللجنة الأمنية في ردها على إعلان الانتقالي الجنوبي، جملة من النقاط الهامة الرافضة لهذا الإعلان.

وبينت اللجنة الأمنية في محافظة شبوة رفضها القاطع لهذا الإعلان الذي صدر عن المجلس الانتقالي، وأن كافة وحدات الجيش والأمن لا تعترف بالمجلس وإعلانه قطعا.

وأكدت اللجنة الأمنية في بيانها عدم اعترافها بالمجلس الانتقالي وأن لا شرعية تعترف بها غير شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي.

وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء السبت، الانقلاب على الحكومة اليمنية المعترف بها” الشرعية”.

وقال في بيان ، أطلع عليه ” المشهد اليمني “، أنه سيبدأ من منتصف الليلة بالإدارة الذاتية للمحافظات اليمنيةالجنوبية؛ ما يشير ضمنا الى الانفصال.

واتهم التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن بالصمت غير المبرر ازاء ما وصفها بالتصرفات العابثة للحكومة.