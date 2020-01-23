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أمن الرباط بلحج يتصدى لمسلحين حاولوا البسط على أراضي المواطنين

23 يناير، 2020
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تصدت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الرباط بمديرية تبن محافظة لحج لمجموعة مسلحة قامت بالسطو على أراضي المواطنين .

  وقال أهالي منطقة الرباط أن عصابة مسلحة يقودها المدعو ع . ط . ع  ومعززة بالأطقم قامت صباح اليوم بالبسط على أرض مملوكة لأحد أبناء المنطقة إلا أن مدير قسم شرطة الرباط نجيب سالم خالد وفور تلقيه بلاغا بالواقعة قام برفقة قوة أمنية تتبع القسم بالنزول إلى الموقع وتم القبض على أفراد العصابة .

  وثمن المواطنون تفاعل مدير القسم شاكرين تجاوبه مع بلاغاتهم .

  وطالبوا بالتحقيق في القضية وتقديم الجناة للمحاكمة .

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