أمن المضاربة: لازال التحقيق جار في قضية مقتل مهاجرين أفريقيين

لحج (تحديث نت) خاص



قال مدير أمن مديرية المضاربة ورأس العارة، العقيد مثنى زليط، إن الأجهزة الأمنية في المديرية لازالت تواصل التحقيق في قضية مقتل اثنين من المهاجرين الأفارقة، مشيراً إلى أن الأمن قام بحجز مالك الحوش الذي عثر فيه على الجثتين، بالإضافة إلى العديد من الشهود في القضية، بهدف معرفة ملابسات الحادثة والقبض على الجاني.

وأوضح أن جثتي المهاجرين الأفريقيين نقلتا إلى ثلاجة مستشفى ابن خلدون العام بمدينة الحوطة بلحج.

تجدر الإشارة إلى أن أمن المضاربة قد عثر على جثتين تعودان لمهاجرين أفريقيين في أحد الأحواش بعد إبلاغ عدد من المواطنين.