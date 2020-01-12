أمن تعز يقبض على المتهم بقتل ثلاثة أشخاص بعد ساعات من ارتكاب الجريمة

تمكنت الأحهزة الامنية، مساء اليوم الأحد، من القبض على المتهم الرئيسي بقتل ٣ أشخاص في وقت سابق اليوم في منطقة الحصب، بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن).

وقال الإعلام الأمني بالمحافظة إن “الحملة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي

( ع.ع.ج ) بعد ارتكابه الجريمة بساعات”.

وظهر اليوم، باشر المتهم( ع.ع.ج) بإطلاق النار على كلا من عبدالعزيز عبده سرحان ٢٥ سنة وطارق الخضر المسعودي ٢٣سنة وزياد سلطان هزاع ٢٧ سنة، أثناء مرورهم بدراجتهم النارية في منطقة الحصب، وأرداهم قتلى على الفور.

ودعت شرطة محافظة تعز جميع المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية وسرعة الإبلاغ عن تواجد أي مشتبهين أو مطلوبين أمنيا ليتسنى للأجهزة الأمنية القيام بمهامها في ضبط المجرمين وحماية الأرواح والممتلكات.