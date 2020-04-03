أمن شبوة يضبط مهربي آثار

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ضبطت الأجهزة الأمنية في عتق بمحافظة شبوة مساء أمس الخميس، شخصين ينتميان لعصابة تقوم ببيع وتهريب الآثار التاريخية.

وقالت مصادر أمنية إنه تم القبض على الشخصين المتهمين وبحوزتهم مخطوطات ومجسمات أثرية نادرة كانوا على وشك الفرار بها.

وأضافت المصادر أن القوة الأمنية حرزت المضبوطات التي كانت بحوزتهم، وهي عبارة عن صندوق خشبي وخارطة جلدية بالخط العبري وعليها رسومات عبرية وشعار الماسونية العالمية، ومجسم يحمل شعار المسيح، والكثير من الآثار النادرة كانت بحوزتهم.

وأكدت المصادر أن الشرطة تجري تحقيقاً موسعاً مع المضبوطين لمعرفة التفاصيل عن بقية أفراد العصابة وتقديمهم للعدالة لينالوا عقابهم الرادع.