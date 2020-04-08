أمن شحن: القبض على 453 متسولاً ومشتبه به أمنياً من جنسيات مختلفة

قال مدير أمن مديرية شحن بمحافظة المهرة، العقيد أحمد مسلم، إن الأجهزة

الأمنية أطلقت حملة أمنية لضبط المتسولين والمشتبه بهم أمنياً ضمن

الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وأوضح مسلم لـ “المصدر أونلاين”، إن “الأجهزة الأمنية تمكنت خلال الحملة

التي استمرت ثلاثة أيام من القبض على 453 متسولاً ومشتبه به أمنيا”.

ولفت إلى أن المقبوض عليهم يحملون جنسيات مختلفة من بينها الصومال واثيوبيا وجنسيات من القرن الأفريقي، إلى جانب يمنيين.

وأضاف أن ” المقبوض عليهم والذين من بينهم نساء، تسببوا في إقلاق السكينة العامة والأمن”.

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