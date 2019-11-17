أمن طوارئ الممدارة بعدن تتصدى لمحاولة البسط على شارع رئيسي

في ظل انتشار ظاهرة البسط والبناء العشوائي التي يقوم بها بعض المخربين بالمنطقة استيقظت منطقة الممدارة بالعاصمة عدن على قيام مالكي منزلين منفصلين بعمل حفريات كبيرة وصبها بالاسمنت تمهيداً للبناء العشوائي واقتصاص جزء من الشارع الرئيسي العام بالممدارة الذي يقع امام منازلهم دون مراعاة للقوانين او لحرمة الممتلكات العامة وحرمة الطريق وفي ظل تقاعس بعض الجهات الامر الذي ساعد على قيامهم بالبناء العشوائي.

وكانت قوات أمن طوارئ الممدارة بالمرصاد لهم فور قيامهم بعملية البناء العشوائي وانتهاك حرمات الممتلكات والطرقات العامة وقامت قوات أمن الطوارئ بقيادة النقيب خالد مشبح بالنزول الفوري للموقعين المذكورين وايقاف عملية البناء العشوائي وضبط المسؤولين عن الامر.

وقال النقيب خالد مشبح ان عملية الحفر والبناء العشوائي التي تم استحداثها قام بها شخصان يملكان منزلان منفصلان متباعدان يقعان على الشارع الرئيسي بالممدارة وقام كل منهما بعمل حفريات كبيرة وعمل صبيات اسمنتية اخذت جزء من الشارع.

واضاف النقيب خالد مشبح انه فور تلقينا بلاغ من احد المواطنين قمنا بالنزول وايقاف البناء العشوائي وضبط الفاعلين وتم تحويلهم للجهات الامنية المختصة لمحاسبتهم واتخاذ كافة الاجراءات الامنية ضدهم.

ورحب اهالي منطقة الممدارة بجهود قوات أمن الطوارئ التي كانت بالمرصاد واوقفت هذا العمل العشوائي التخريبي بالشارع الرئيسي.

وشكر الاهالي القائد خالد مشبح الذي يقدم مجهوداً وعمل كبير في سبيل احلال الامن والامان بالمنطقة.