أمن عدن : القبض على العشرات من العناصر الخارجة عن القانون في مديريتي دار سعد والشيخ عثمان

القت قوات الطوارئ والدعم الأمني التابعة لإدارة أمن عدن وقوات العاصفة القبض على 37 شخص من العناصر الخارجة عن النظام والقانون وذلك فجر اليوم الخميس في مديريتي الشيخ عثمان ودار سعد اثناء تنفيذ إدارة أمن عدن حملة أمنية لملاحقة المطلوبين أمنيا من العناصر الخارجة عن النظام والقانون والمتورطة بارتكاب جرائم قتل وتنفيذ عمليات اغتيال وتقطع طالت مواطنين وكوادر أمنية كان آخرها إقدام عدد منهم بمهاجمة دورية أمنية في حي الشيخ عثمان أدت الى إصابة 2 من أفراد الأمن .

وفي السياق قال المتحدث الرسمي لإدارة أمن عدن النقيب/ عبدالرحمن النقيب” إن قوات طوارئ أمن عدن بقيادة العقيد محمد حسين الخيلي وقوات العاصفة بقيادة العقيد اوسان العنشلي وقوة أمنية من الحزام الأمني قطاع المنصورة بقيادة القائد كمال الحالمي داهمت فجر الخميس أوكار العناصر الخارجة عن النظام والقانون في منطقتي المحاريق والسيلة من عدة محاور وتمكنت من اعتقال 37 مسلحاً واجهوا قوات الأمن وتم اقتيادهم الى السجن لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم ومن ثم تحويل ملفات المتورطين منهم بجرائم القتل والتقطع والأعمال الإرهابية إلى القضاء .

لافتا إلى أن أجهزة الأمن بالتنسيق والتعاون مع المواطنين الشرفاء ستواصل ملاحقة و تعقب بقية العناصر المتورطة في جرائم إرهاب وقتل ومهاجمة الدوريات الأمنية بالأسلحة النارية وحتى يتم تطهير تلك المناطق من شرور العصابات الإجرامية الممولة من قبل جماعة الإخوان المسلمين بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة عدن واقلاق السكينة العامة .

وأكد النقيب أن هذه الحملة الأمنية الناجحة تأتي وفقا لتوجيهات اللواء الركن /شلال علي شائع مدير أمن العاصمة عدن والذي وجه الأجهزة الأمنية برفع جهوزيتها والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطنين في مدينة عدن.