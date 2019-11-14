أمن عدن يعقب لـ”عدن الغد” بخصوص اعتقال طالب بكلية الآداب

إدارة أمن عدن – أرشيف

عقب المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن على خبر نشر في موقع “عدن الغد” بعنوان “الإفراج عن طالب جامعي بعد ساعات من اختطافه.

وتنشر “عدن الغد” نص التعقيب كما ورد إليها، كالآتي:

طالعتنا مواقع التواصل الاجتماعي بخبر متداول عن موقع “عدن الغد” بعنوان الإفراج عن طالب جامعي بعد ساعات من اختطافه.

وهنا نوضح للرأي العام سبب احضار المدعو محمد بن عزون النهدي إلى البحث الجنائي والتحقيق معه.

حضر يوم الثلاثاء ١٢ نوفمبر المواطن (س. ق. م) وقدم شكوى ضد المدعو محمد عمر خميس بن عزون النهدي الذي يدرس في كلية (…) وكان مضمون الشكوى ان محمد عمر بن عزون النهدي يقوم با ابتزاز “اخت المواطن ” التي تدرس معه بنفس الكلية ويقوم المدعو “بن عزون النهدي” بتهديدها بنشر صورها في مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان حصل على جوالها ويطلب منها ممارسة العلاقه الجنسية المحرمة معه مقابل عدم نشر الصور، ولكن الطالبة رفضت الرضوخ لتهديده وقامت با إبلاغ اهلها وهم قاموا بتقديم بلاغ إلى ادارة البحث الجنائي عدن والذي تحرك بدوره وعبر التنسيق مع أمن الجامعة وتم احضار المتهم بن عزون النهدي بطريقة لا يتمكن فيها من اتلاف الجوال الهاتف مكان وجود صور الطالبة او نسخها الى مكان اخر .

وفور احضاره الى مقر البحث الجنائي تم التحقيق معه وتفتيش الهاتف بحوزته والعثور على صور الفتاة وكان بحضور اهل الفتاة الضحية .

الى هنا نتوقف عن نشر التفاصيل حفاظا على الخصوصيات والذي يحرص جهاز الأمن عدم نشرها للراي العام .

وتم اطلاق سراح المدعو بن عزون النهدي بعد التحقيق معه بحضور اهل الطالبة بعد ان توصل اهل الطالبة مع المدعو محمد عمر بن عزون النهدي الى اتفاق ينهي القضية .

وعليه فإن امن عدن ينوه جميع المواطنين عدم الانجرار خلف الشائعات التي تستهدف رجال الأمن والتاكد من الأخبار قبل النشر والتداول وأمن عدن حريص على حماية أمن المواطن وحمايته والوقاية من الجريمة قبل وقوعها.

#المكتبللإعلامي ادارةامنعدن١٣ نوفمبر