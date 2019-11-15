المشهد اليمني

أمن عدن يلقي القبض على قتلة مواطن في شقته ويكشف دوافع الجريمة.!

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ 9 دقائق
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المشهد اليمني

كشفت مصادر أمنية بالعاصمة المؤقتة عدن، عن القبض على قتلة المواطن جلال خالد إسماعيل، وهم ثلاثة قُصر أكبرهم لم يتجاوز 15 سنة.

وأضافت المصادر” أن الجُناة الثلاثة باشروا الضحية بعد أن قرعوا باب شقته الواقعة بعمارة القناعة بالشارع الرئيسي بمديرية المُعلا عبر ضربه بأدوات حادة وسكاكين كانت معهم.

وأشارت، إلى أن توقيت الجريمة صادف وجود الضحية بمفرده، حيث كانت زوجته وأطفاله في زيارة عائلية لذويهم.

وأوضحت المصادر، أن الجناة الثلاثة قُصر وأعمارهم ما بين 13 – 15 سنة، ومن بينهم ابن شقيقة الضحية، وهو من اوعز لأصدقائه لمساعدته.

وعن دوافع الجريمة، افادت بأنها تتعلق بمحاولة سرقة مبلغ مالي لدى المجني عليه، وهو مُقدر بثمانية مليون ريال.

وبينت، أن المجني لم يكن بعد قد استلم المبلغ والموجود في أحد البنوك الخاصة حيث كان بصدد سحبه بعد أن تم تحويل المبلغ له.

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