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أمن عـدن يلقي القبض على اخطر امرأة تمتهن السرقة وخطف الاطفال في المدينة

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القت شرطة دار سعد القديم القبض على امرأة تدعى ( ن . ع . ح ) متهمه باختطاف الأطفال”البنات تحديدا ” من أحياء مدينة دار سعد وضواحيها و القائهم في الشيخ عثمان بعد أن تقوم بسرقة ما يرتدين من حلي أو مجوهرات .

وقال مدير شرطة دار سعد القديم المقدم منيار السروري أن قسم الشرطة تلقى عدة بلاغات من المواطنين عن اختفاء اطفالهم والعثور عليهم لاحقا في شوارع الشيخ عثمان بعد تعرضهم للسرقة .

وأكد مدير شرطة دار سعد أن جهودا مشتركة من قبل إدارة الشرطة والبحث الجنائي والتحريات أفضت الى تمكن افراد الشرطة من القاء القبض على المتهمة باختطاف الاطفال ” البنات تحديدا ” وسرقة أدوات الزينة من اقراط وأساور ذهبية إن وجدت .

واوضح أن الشرطة قامت بفتح ملف بالحادثة ونقل المتهمة ( ن . ع . ح ) إلى سجن المنصورة بعد اعترافها بالجريمة فيما تم إحالة ملف القضية إلى النيابة لتولي التحقيقات لتنال جزاءها العادل .

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