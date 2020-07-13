أمن لبعوس يعمم صورة محتال يشتري الذهب بعملة مزورة «صور»





قال العميد حسين عبدالله الغرابي مدير أمن لبعوس بيافع إن الأجهزة الأمنية المختصة تجري تحرياتها وتحقيقاتها للقبض على متهم بعملية نصب واحتيال وتزوير بالمديرية.

وأوضح العميد حسين الغرابي في تصريح لـ«الأيام» أن التحقيقات الأولية تشير إلى إقدام المتهم أمس الأحد على شراء كميات من الذهب تقدر بـ300 جرام من أحد محلات الذهب بسوق أكتوبر في يافع بمبالغ مزورة من العملة اليمنية والسعودية، لافتا إلى أنه قام بدفع قيمة الذهب عملة يمنية تقدر 3 ملايين ريال يمني و50 ألف ريال سعودي لصاحب محل الذهب، واتضح بعد مغادرته للمحل أنها كلها مبالغ مزورة.

صورة المحتال

وأشار العميد حسين إلى أن إدارة الشرطة عممت صورة النّصاب على النقاط الأمنية ونشرتها في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، للتعرف عليه وإيداعه السجن.

وكشف مدير أمن لبعوس أن العملية تعد ألأولى التي تشهدها المديرية، مشيرا إلى وجود شبكة مترابطة في تزوير العملات بتقنية عالية قد يكون لها ارتباط داخلي وخارجي.