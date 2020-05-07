كريتر سكاي

أمن مديرية سيئون يستعيد شاب لأسرته بعد ساعات من فقدانه ويضبط خاطفيه

7 مايو، 2020
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كريتر سكاي/خاص:

تمكن أمن وشرطة مديرية سيئون اليوم بعملية نوعية بإستعادة شاب عشريني العمر الى اسرته بعد اختفائه وفقدانه دام عدة ساعات وضبط الحاجزين في شارع الجزائر وهما يحاولا الهروب مع المخطوف الى مكان مجهول.

وقالت شرطة سيئون في بيان لها ان قسم البحث استقبل بلاغ من والد المختفي وتعامل معه بسرعة والتعميم بمواصفات الشاب ونشر التحريات في كل ارجاء المدينة ومتابعة خيوط ملابسات القضية تمكنت بضبط الحاجزين ومعهم الشاب عند محاولتهم الهروب بنقل موقعهم الى مكان آخر.

وأشارت شرطة سيئون ان رجال البحث تعاملو مع القضية بسرعة تامة ومتابعتها من بدايتها وكشف ملابسات القضية وتتبع تحركات العصابة المكونه من شخصين حتى تم ضبطهم وهما الاول يدعى ( أ ، ص ، ط) يبلغ من العمر ٢٨ عام والآخر يدعى ( ف ، ع ، ب) يبلغ من العمر ٣٧ عام وهما من أبناء مديرية شبام.

وأشاد مدير عام الأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت العميد مبارك أحمد العوبثاني بجهود إدارة أمن سيئون وكافة طاقم قسم البحث الجنائي والافراد بسرعة التعامل مع البلاغ التي تكللت بضبط الحاجزين للشاب وإيداعهم السجن ، موكدا ان التحقيقات جارية مع الحاجزين وسيتم إحالتهم للنيابة العامة لينالو جزاءهم العادل.

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