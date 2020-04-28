أمن مديرية غيل باوزير ينفذ إنتشار لتخفيف الإزدحام المروري في شهر رمضان

غيل باوزير (المندب نيوز ) التوجيه المعنوي

بإشراف ومتابعة النقيب أحمد محروس بارشيد مدير أمن و شرطة غيل باوزير وضمن الخطة الرمضانية ، نفذت الأجهزة الأمنية إنتشار في الشوارع الرئيسية بمدينة غيل باوزير ومدينة شحير لتخفيف من الازدحام المروري .

حيث بدأت الخطة الأمنية من أول أيام شهر رمضان المبارك ، وتأتي هذا الخطوة حسب توجيهات العميد منير كرامة التميمي مدير أمن وشرطة ساحل حضرموت .

ودعا النقيب بارشيد المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمديرية وعدم إيقاف المركبات في الشوراع العامة لتقليل من الازدحام و استشعار المسؤولية إتجاه إخوانهم في الأجهزة الأمنية .