عدن الغد

أمن وشرطة تريم تلقي القبض على سارق ذهب من منزل زوجته

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 41 دقيقة
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أمن وشرطة تريم تلقي القبض على سارق ذهب من منزل زوجته

تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية تريم من إلقاء القبض على شخص قام بسرقة مصوغات ذهبية من منزل زوجته بحي عيديد.
 
وباشرت شرطة تريم على الفور بعد بلاغ مقدم من المواطنة تدعى (ع ، ع ) تحرك فريق البحث والتحري لعمل كشف معاينة دقيق لمكان السرقة واخذ مواصفات الذهب المسروق ووزنه حيث تمكن البحث والتحري بضبط المدعو (ه‍، ع .ع) 35عام من اهالي منطقة حورة يسكن حي عيديد بتريم.
 
وأكدت شرطة تريم انه ومن خلال التحقيق اعترف الجاني بعملية السرقة وبيع الذهب الذي يقدر قيمته اربعة مليون وخمس مائة الف ريال يمني ،حيث تم إحالة ملف القضية للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بشأنه.
 
مركز الإعلام الأمني

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