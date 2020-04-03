عدن تايم

أمواج البحر تهدد المنازل في شقرة بابين

3 أبريل، 2020
0


ابين/ نظير كندح

يعاني أهالي مدينة ” شقرة ” الساحلية بمحافظة أبين بمديرية خنفر من تهديد أمواج البحر الموسمية لبيوتهم وفشل مشروع المصدَّات التي وضعها المقاول .

وأوضحوا في أحاديث أدلوا بها لعدن تايم أن أعمال الدفاعات ” المصدَّات ” التي تم تنفيذها في الجانب القريب من سوق حراج الأسماك وضعت بشكل خاطئ فالتهمتها الأمواج، وفي موسم الرياح تصل إلى داخل منازلهم.

وتسائلوا عن الأسباب التي تجعل القائمين على الإشراف على تنفيذ هذا المشروع للمقاولين لا تخضع للمحاسبة حسب الأصول ..؟!

ودعوا المسؤولين بالمحافظة إلى النظر إلى أوضاعهم المهددة بموجات مرتفعة مع موسم الرياح القادم خاصة والمناخ متقلب ومنذر بطقس قد يعرضهم لمخاطر غير محسوبة العواقب، مناشدين المحافظ اللواء ركن/ أبوبكر حسين سالم بأن يتدخل ويضع حلاً لهذه المعضلة ..!!

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أمواج البحر المنازل بابين تهدد شقرة في

إقرا أيضا

Photo of باني مستشفى في عدن يرقد في العناية المركزة متأثرا بعدوى وباء كورونا

باني مستشفى في عدن يرقد في العناية المركزة متأثرا بعدوى وباء كورونا

3 أبريل، 2020
Photo of ناشطون : الشرعية ستعتمد على قوات شمالية .. والجنوبيين الموالين لها سيتم التخلص منهم

ناشطون : الشرعية ستعتمد على قوات شمالية .. والجنوبيين الموالين لها سيتم التخلص منهم

3 أبريل، 2020
Photo of السعيدي يحذر من المساس بعقار تابع للمؤسسة الاقتصادية في عدن

السعيدي يحذر من المساس بعقار تابع للمؤسسة الاقتصادية في عدن

3 أبريل، 2020
Photo of عدن..شاهد عيان يروي واقعة تفجير قنبلة أحدثت هلعا شديدا في المعلا

عدن..شاهد عيان يروي واقعة تفجير قنبلة أحدثت هلعا شديدا في المعلا

3 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق