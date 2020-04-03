أمواج البحر تهدد المنازل في شقرة بابين



ابين/ نظير كندح

يعاني أهالي مدينة ” شقرة ” الساحلية بمحافظة أبين بمديرية خنفر من تهديد أمواج البحر الموسمية لبيوتهم وفشل مشروع المصدَّات التي وضعها المقاول .

وأوضحوا في أحاديث أدلوا بها لعدن تايم أن أعمال الدفاعات ” المصدَّات ” التي تم تنفيذها في الجانب القريب من سوق حراج الأسماك وضعت بشكل خاطئ فالتهمتها الأمواج، وفي موسم الرياح تصل إلى داخل منازلهم.

وتسائلوا عن الأسباب التي تجعل القائمين على الإشراف على تنفيذ هذا المشروع للمقاولين لا تخضع للمحاسبة حسب الأصول ..؟!

ودعوا المسؤولين بالمحافظة إلى النظر إلى أوضاعهم المهددة بموجات مرتفعة مع موسم الرياح القادم خاصة والمناخ متقلب ومنذر بطقس قد يعرضهم لمخاطر غير محسوبة العواقب، مناشدين المحافظ اللواء ركن/ أبوبكر حسين سالم بأن يتدخل ويضع حلاً لهذه المعضلة ..!!