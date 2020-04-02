نيوز يمن

أمين محمود محذراً التحالف: خيانات ستقود لخسارة معركة استعادة اليمن

2 أبريل، 2020
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@ عدن، نيوزيمن، خاص:
السياسية

2020-04-02 10:19:49

حذر محافظ تعز السابق الدكتور أمين أحمد محمود، التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، من أن هزيمة الشرعية التي يدعمها التحالف وخسارة اليمنيين لمعركتهم المصيرية في استعادة دولتهم من مليشيات الحوثي -ذراع إيران في اليمن- تلوح في الأفق، بسبب خيانات داخل الشرعية.

وقال الدكتور محمود، في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصده (نيوزيمن): “إن الخيانات التي تتعرض لها الشرعية من جماعات تسيطر على القرار العسكري والأمني للشرعية وتشترك في جيناتها الفكرية والسلوكية مع مليشيات الحوثي قاد اليمن إلى هذه الهزائم والمآسي”.

وخاطب محافظ تعز قيادة التحالف العربي قائلا: “انتصار المليشيات الكهنوتية لمشروعها العنصري المتخلف وفرضه بقوة الحديد والنار لن يكون هزيمة لنا كيمنيين فقط، هي هزيمة تاريخية نكراء لكم أيضاً”.

وتابع: “الخلل في أدائكم وتحالفاتكم أوضح من عين الشمس”.

وتوقع في ذات الوقت عدم نجاح التفاهمات غير المعلنة التي تجريها قيادة التحالف مع قيادة الميليشيا الانقلابية قائلاً: “محادثاتكم وراء الكواليس ستفشل”.

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