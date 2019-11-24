أنباء عن استئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء في هذا الموعد

│الخبر | متابعة خاصة

نقلت وسائل اعلام يمنية وعربية عن مصدر يمني يعمل في الأمم المتحدة أنباء عن قرب موعد افتتاح مطار صنعاء الدولي وإعادة استئناف الرحلات منه.

وكشف المصدر أنه بموجب التفاهمات الجارية حاليا فقد تم الاتفاق على إعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي يوم الخامس عشر من ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن جماعة الحوثي وافقت على مقترح إعادة تشغيل المطار للرحلات الداخلية بعد أن كانت قد رفضت ذلك سابقاً.

ونوه المصدر أن إعادة تشغيل المطار سيكون في البداية للرحلات الداخلية بحيث تقلع الطائرات من مطار صنعاء إلى أحد المطارات الداخلية في عدن أو سيئون أو المكلا ومن ثم تواصل رحلتها إلى الخارج.

وأوضح المصدر أن هذا هو الاتفاق الأخير الذي تم التوافق عليه وسيكون الخطوة الأولى لإعادة تشغيل مطار صنعاء بالكامل.

وتأتي انباء موعد عودة استئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء بالتزامن مع قرب افتتاح مطار الريان الدولي في المكلا بمحافظة حضرموت بعد اربع سنين من التوقف المستمر .