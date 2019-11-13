أنباء عن تفاهمات لإعادة فتح مطار صنعاء الدولي مرحليا

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كشفت مصادر اعلامية يمنية عن محادثات لفتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات التجارية.

وبحسب المصادر، تم التوصل إلى تفاهمات مبدئية بين “الحوثيين” و التحالف برعاية أممية، لاستئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء الدولي.

وأشارت المصادر إلى أن التفاهمات توصلت إلى فتح مطار صنعاء على مرحلتين، الأولى تبدأ بالرحلات الانسانية للمرضى المحتاجين للسفر إلى الخارج، على أن يلي ذلك إعادة فتح المطار أمام الرحلات التجارية.

وتؤكد المصادر ان هذه الاجراءات تأتي في اطار خطوات بناء الثقة بين الحوثيين والسعودية، كخطوة أولى تسبق اطلاق جولة محادثات للبحث في حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وانهاء الحرب.

وتوقعت المصادر أن يتم استئناف الرحلات بحلول نهاية شهر نوفمبر/تشرين ثان الجاري وبداية شهر ديسمبر/كانون أول القادم.

وكانت عمليات الترميم التي نفذتها ادارة المطار، خلال الشهرين الماضيين شملت صالات الوصول و المغادرة و مدارج المطار والأجهزة الملاحية.

ويستقبل مطار صنعاء الدولي رحلات تابعة للأمم المتحدة زادت منذ نهاية أكتوبر الماضي، حيث تصل في بعض الأحيان إلى 3 رحلات يوميا.