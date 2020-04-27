المشهد اليمني

أنباء عن سماع دوي إطلاق نار كثيف في هذه الأثناء بمدينة عدن

27 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

سُمع دوي إطلاق نار كثيف – قبل قليل- في أحياء متفرقة بمدينة عدن (جنوبي اليمن) وفقا لما أفادت مصادر محلية.

وذكر سكان محليون، أن حي الشيخ عثمان والممدارة تشهد في هذه الاثناء اطلاقا كثيفا للنار ، وبالتحديد بالقرب من جولة الغزل والنسيج.

وبينت المصادر، أنه لم يتضح على الفور من هو الذي تسبب في إطلاق النار وما هو الدافع ورائه، مضيفة أن إطلاق النار تسبب بخلق حالة من الهلع والرعب للمواطنين.

وكانت مصادر محلية قالت في وقت سابق، ان انفجار عنيف هز مدينة عدن، واستهدف إحدى كهرباء المدينة، وأسفر عن إصابة عامل في المحطة.

وتشهد مدينة عدن فوضى أمنية وعمليات قتل واغتيالات ونهب للممتلكات العامة والخاصة في ظل سيطرة الإنتقالي منذ أغسطس الماضي، بعد معارك عنيفة مع القوات الحكومية التي انسحبت الى محافظة شقرة شرقي اليمن.

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