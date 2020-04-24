المشهد اليمني

أنباء غير مؤكدة عن استهداف الحوثيين لـ ”بن عزيز” بعد يوم من ظهوره في جبهة نهم

24 أبريل، 2020
0
المشهد اليمني

قالت مصادر إعلامية، أن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغيربن عزيز، أصيب بجروح بليغة، وقُتل قائد حراسته عبدالناصر الحليسي مع عددا من مرافقيه في جبهه صرواح.

وأضافت المصادر، أن رئيس هيئة الأركان ومرافقيه تعرضوا لهجوم صاروخي من قبل جماعة الحوثي، اليوم الجمعة، وهم في طريق عودتهم إلى مدينة مأرب بعد زيارتهم لقوات الجيش في جبهات نهم وصرواح اليوم.

لم ترد حتى اللحظة أي تفاصيل تأكيد أو نفي من قبل قوات الجيش الوطني في مأرب.

وكان بن عزيز، ظهر أمس في الخطوط الأمامية لجبهج نهم، بعد تحقيق الجيش لعدد من الانتصارات والتقدم.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أنباء استهداف الحوثيين بعد بن جبهة ظهوره عزيز عن غير في لـ مؤكدة من نهم يوم

إقرا أيضا

Photo of عاجل.. التحالف العربي الداعم للشرعية يعلن تمديد وقف إطلاق النار في اليمن

عاجل.. التحالف العربي الداعم للشرعية يعلن تمديد وقف إطلاق النار في اليمن

24 أبريل، 2020
Photo of في أول أيام رمضان .. اندلاع مواجهات عنيفة في مكيراس

في أول أيام رمضان .. اندلاع مواجهات عنيفة في مكيراس

24 أبريل، 2020
Photo of الجيش الوطني يقطع الخط الإسفلتي بين صنعاء والجوف في مجزر بمأرب

الجيش الوطني يقطع الخط الإسفلتي بين صنعاء والجوف في مجزر بمأرب

24 أبريل، 2020
Photo of  أسبوع ساخن في جبهات تعز تكبدت فيه المليشيا خسائر كبيرة (تفاصيل)

 أسبوع ساخن في جبهات تعز تكبدت فيه المليشيا خسائر كبيرة (تفاصيل)

24 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق