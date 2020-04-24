أنباء غير مؤكدة عن استهداف الحوثيين لـ ”بن عزيز” بعد يوم من ظهوره في جبهة نهم

قالت مصادر إعلامية، أن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغيربن عزيز، أصيب بجروح بليغة، وقُتل قائد حراسته عبدالناصر الحليسي مع عددا من مرافقيه في جبهه صرواح.

وأضافت المصادر، أن رئيس هيئة الأركان ومرافقيه تعرضوا لهجوم صاروخي من قبل جماعة الحوثي، اليوم الجمعة، وهم في طريق عودتهم إلى مدينة مأرب بعد زيارتهم لقوات الجيش في جبهات نهم وصرواح اليوم.

لم ترد حتى اللحظة أي تفاصيل تأكيد أو نفي من قبل قوات الجيش الوطني في مأرب.

وكان بن عزيز، ظهر أمس في الخطوط الأمامية لجبهج نهم، بعد تحقيق الجيش لعدد من الانتصارات والتقدم.