اخبار السودان اليوم

أنباء مؤكدة عن فشل صفقة (الغربال) في الجزائر وتصريحات لمدرب الفريق هناك

18 يناير، 2020
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السودان اليوم :

قال معز بوعكاز المدير الفني لأهلي برج بوعريريج الجزائري أنه يعرف محمد عبد الرحمن جيدا من واقع ظهوره المدوي مع المريخ في بطولة زايد للأندية العربية، مشيرا إلى أن مجلس إدارة النادي لم يبلغه بقرار،التعاقد مع اللاعب، ورأئ بو عكاز ان فرصته صعبة جدا،سيما وان الميركاتو في الجزائر تبقى له 48 ساعة فقط.يذكر أن عبد الرحمن لم يجدد للمريخ ورفض التوقيع في كشوفات الهلال.وحال لم يتمكن اللاعب من التوقيع خلال ساعات اليوم السبت فسيغلق باب الأندية الجزائرية تماما.







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