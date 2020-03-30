أندريا بيرلو يرفض تدريب يوفنتوس من أجل عيون برشلونة



أجري أندريا بيرلو، النجم السابق لنادي ميلان الإيطالي، مع مواطنه فابيو كانافرو، نجم يوفنتوس السابق، حوار عبر بثٍّ مباشر من خلال حساباتهم في “انستجرام”؛ حول امتلاك بيرلو لعروض للتدريب إلا أنَّه يرغب في تولِّي قيادة نادي برشلونة الإسباني.



ووجه كانافرو سؤال لبيرلو حول إمكانية تولّيه تدريب فريق يوفنتوس تحت 23 عامًا؛ حيث قال: “لا أفكر في يوفنتوس تحت 23 عامًا في الوقت الحالي، لديَّ العديد من العروض، وأنا أملك الجهاز الفني الخاص بي بالفعل، أنتظر تدريب برشلونة، ولا أرغب في إضاعة الفرصة، أنا بالفعل أملك بعض العروض الخارجية”



وأعتزل بيرلو في نوفمبر عام 2017 كرة القدم بتغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: “مغامرتي مع نيويورك انتهت، ولكن أيضًا مشواري كلاعب محترف، أشكر كل فريق كان لي شرف اللعب في صفوفه وكل زميل كنت سعيدًا باللعب معه”



ويعتبر بيرو أحد رموز الكرة الإيطالي وأبرز لاعبي خط الوسط، حيث حقق 17 بطولة مختلفة مع أندية ميلان ويوفنتوس وبريشيا، بالإضافة إلى تحقيقه لقب كأس العالم بصحبة المنتخب عام 2006، وكانت نهاية مسيرته الكروية في نادي نيويورك سيتي الأمريكي.



