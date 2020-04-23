المصدر اونلاين

أنشأته مؤسسة الشيخ حمود المخلافي.. افتتاح مركز طبي لمواجهة كورونا في تعز

23 أبريل، 2020
0

افتتح محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، صباح اليوم الخميس، مركز العزل الطبي لمواجهة فيروس كورونا بدعم مؤسسة الشيخ حمود سعيد المخلافي.

ودعا المحافظ نبيل شمسان مؤسسات المجتمع المدني إلى ضرورة مساندة الجهات الحكومية بالاستعداد لمواجهة فيروس كورونا في المحافظة، واشاد بجهود مؤسسة المخلافي في الفحص والتوعية.

واكد المحافظ أن تكامل الجهود والتنسيق مع الجهات المختصة ممثلة بمكتب الصحة العامة يؤدي للعمل وفق منظومة متكاملة ويحقق النجاح في معركة المواجهة مع وباء كورونا.

من جهته، قال مدير عام مكتب الصحة الدكتور راجح المليكي إن افتتاح مركز العزل الصحي يعد بادرة متميزة ويؤمن جهود مواجهة الوباء نظرا لما سيقدمه من خدمة علاجية وإخضاع المصابين للعناية الطبية المتكاملة.

ويحتوى مركز العزل الطبي المسمى بـ( شفاك) على غرف عناية مركزة وأجهزة تنفس صناعي ومستلزمات علاجية، وهو ممول من مؤسسة حمود المخلافي، وتديره كوادر طبية متخصصة.

حضر افتتاح مركز (شفاك) وكيل المحافظة رئيس لجنة الطوارئ الدكتور عبدالقوي المخلافي، وعدد من قيادات السلطة المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية والجهات المختصة.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أنشأته افتتاح الشيخ المخلافي تعز حمود طبي في كورونا لمواجهة مؤسسة مركز

إقرا أيضا

Photo of تخفيض جديد في سعر مادة الديزل إلى 200 ريال للتر بحضرموت

تخفيض جديد في سعر مادة الديزل إلى 200 ريال للتر بحضرموت

23 أبريل، 2020
Photo of مؤسسة "جيمس تاون" لتحليل السياسات تتوقع انتهاء الحرب مع استمرار الصراع على مستوى منخفض لسنوات

مؤسسة "جيمس تاون" لتحليل السياسات تتوقع انتهاء الحرب مع استمرار الصراع على مستوى منخفض لسنوات

22 أبريل، 2020
Photo of مقتل شابين بينهما لاعب كرة قدم برصاص مسلح في مدينة إب

مقتل شابين بينهما لاعب كرة قدم برصاص مسلح في مدينة إب

22 أبريل، 2020
Photo of مؤسسة يمنية تفوز بجائزة الأمير طلال بن عبدالعزيز الدولية "أجفند" للتنمية البشرية

مؤسسة يمنية تفوز بجائزة الأمير طلال بن عبدالعزيز الدولية "أجفند" للتنمية البشرية

22 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق