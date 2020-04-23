أنشأته مؤسسة الشيخ حمود المخلافي.. افتتاح مركز طبي لمواجهة كورونا في تعز

افتتح محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، صباح اليوم الخميس، مركز العزل الطبي لمواجهة فيروس كورونا بدعم مؤسسة الشيخ حمود سعيد المخلافي.

ودعا المحافظ نبيل شمسان مؤسسات المجتمع المدني إلى ضرورة مساندة الجهات الحكومية بالاستعداد لمواجهة فيروس كورونا في المحافظة، واشاد بجهود مؤسسة المخلافي في الفحص والتوعية.

واكد المحافظ أن تكامل الجهود والتنسيق مع الجهات المختصة ممثلة بمكتب الصحة العامة يؤدي للعمل وفق منظومة متكاملة ويحقق النجاح في معركة المواجهة مع وباء كورونا.

من جهته، قال مدير عام مكتب الصحة الدكتور راجح المليكي إن افتتاح مركز العزل الصحي يعد بادرة متميزة ويؤمن جهود مواجهة الوباء نظرا لما سيقدمه من خدمة علاجية وإخضاع المصابين للعناية الطبية المتكاملة.

ويحتوى مركز العزل الطبي المسمى بـ( شفاك) على غرف عناية مركزة وأجهزة تنفس صناعي ومستلزمات علاجية، وهو ممول من مؤسسة حمود المخلافي، وتديره كوادر طبية متخصصة.

حضر افتتاح مركز (شفاك) وكيل المحافظة رئيس لجنة الطوارئ الدكتور عبدالقوي المخلافي، وعدد من قيادات السلطة المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية والجهات المختصة.