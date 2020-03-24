صحيفة الأيام

“أنصار الله” تدعو الأمم المتحدة للتدخل لوقف الحرب لتتسنى مواجهة كورونا

24 مارس، 2020
0
دعا القيادي في جماعة “أنصار الله”، محمد علي الحوثي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، إلى التدخل لوقف العمليات العسكرية للتحالف العربي في اليمن، لتتسنى مواجهة وباء “كورونا”.

وقال محمد الحوثي، وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في “أنصار الله”، عبر حسابه في “تويتر” اليوم الاثنين، “‌وباء ‎كورونا يجتاح العالم مهددا البشرية، ندعو مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإيقاف القوى المعتدية عن عدوانها على الشعب اليمني وفك الحصار عنه”.
​وأضاف “الوباء ينتشر بكافة أنحاء العالم ويجب أن تنعم شعوب العالم بالسلام وتتمكن من مكافحة الوباء الخطير”.

مواضيع قد تهمك

إقرا أيضا

Photo of أبناء رضوم يطالبون بإصلاح التيار الكهربائي ومحاسبة إدارته “الفاسدة”

أبناء رضوم يطالبون بإصلاح التيار الكهربائي ومحاسبة إدارته “الفاسدة”

24 مارس، 2020
Photo of “أوقاف” شبوة يوجه بإغلاق المساجد ويكتفي برفع الأذان

“أوقاف” شبوة يوجه بإغلاق المساجد ويكتفي برفع الأذان

24 مارس، 2020
Photo of لجنة طوارئ بيحان تخرج الأفارقة من المديرية كإجراء احترازي

لجنة طوارئ بيحان تخرج الأفارقة من المديرية كإجراء احترازي

24 مارس، 2020
Photo of اشتباكات بين قبيلة ريام الموالية للحوثيين وقيفة برداع

اشتباكات بين قبيلة ريام الموالية للحوثيين وقيفة برداع

24 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق