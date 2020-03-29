صحيفة الأيام

“أنصار الله” تعلن تحرير 14 من أسراها بعملية تبادل مع الجيش اليمني

29 مارس، 2020
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أعلنت جماعة أنصار الله “الحوثيين”، اليوم السبت، نجاح صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية.

وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة لـ”أنصار الله”، وعضو وفد الجماعة المفاوض، عبد القادر المرتضى، عبر حسابه على تويتر، “‏بعون الله وتوفيقه تم اليوم، تحرير 14 من أسرى الجيش واللجان الشعبية في جبهة الجوف”.

وأوضح أن صفقة تبادل الأسرى تمت “عبر تفاهمات محلية”.
وكان المرتضى أعلن، الثلاثاء الماضي، تحرير 5 من أسرى الجماعة في جبهة الجوف وفق صفقة تبادل مع الجيش اليمني،  قادتها وساطة محلية.

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