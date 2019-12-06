أنطوان جريزمان .. برشلونة يمتلك آلة بشرية ضد الإصابات !

موقع سبورت 360 – سواء كنت مع أو ضد قرار نادي برشلونة الإسباني بالتعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان، أو ترى بأنه لم يصل للمستوى المنتظر منه مع البلاوجرانا، ولكن عندما تقرأ هذا التقرير ستعلم بأن البرسا يمتلك آلة بشرية ضد الإصابات.

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تعاقد نادي برشلونة مع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان صاحب 28 عاماً الصيف الماضي قادماً من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني بمبلغ قدّر بـ 120 مليون يورو.

ولكن حتى الآن، لم يظهر الفرنسي بالمستوى المنتظر منه في برشلونة، بتسجيله فقط خمسة أهداف، وصناعة 3 آخرين في 18 مباراة شارك فيهم حتى الآن مع البلاوجرانا، ولكن هذا لا يلغي فكرة أنه لاعب ضد الإصابات، آلة بشرية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

الإصابات لا تعرف طريق الآلة البشرية أنطوان جريزمان

وفقاً لموقع “” فإن أنطوان جريزمان قد لعب 91% من إجمالي المباريات المتاحة له للمشاركة فيها مع الفرق التي لعب لها، منذ انضمامه لفريق ريال سوسيداد عام 2009.

جريزمان خاض 18 مباراة من أصل 19 لقاء خاضهم برشلونة هذا الموسم حتى الآن، بنسبة وصلت إلى 95%، وفقط غاب عن مباراة البرسا أمام إشبيلية في السادس من شهر أكتوبر الماضي، وكانت لأسباب فنية.

النجم الفرنسي خاض منذ انضمامه لسوسيداد وحتى الآن 475 مباراة من أصل 519، بنسبة مشاركة وصلت إلى 91%.

وكانت أطول فترة غاب فيها جريزمان عن الملاعب في شهر نوفمبر من عام 2012 مع سوسيداد، وكانت لمدة ثلاث مباريات بسبب تعرضه لإصابة عضلية.

ومنذ ذلك التوقيت لم يغيب جريزمان عن أي مباراة للإصابة سوى مرة وحيدة مع أتلتيكو مدريد في ديسمبر من عام 2017، وباقي اللقاءات التي غاب عنها -عددها 44 مباراة- كانت لأسباب فنية، أو بسبب الإيقاف.

وتعتبر أقل نسبة مشاركة بالنسبة لجريزمان طوال مواسمه السابقة، كانت في موسم 2017 / 2018، حيث وصلت النسبة لـ 83%.

ومع منتخب فرنسا منذ مباراته الأولى مع الديوك عام 2013، خاض جريزمان 78 مباراة من أصل 82، بنسبة مشاركة وصلت إلى 95%.

المهاجم المميز جريزمان لم يفوت أي مباراة لمنتخب بلاده فرنسا في الأعوام الثلاثة الماضية، حيث خاض جميع اللقاءات -17 مباراة-.

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