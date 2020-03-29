أنطونيو كاسانو : ليونيل ميسي أفضل من مارادونا



يرى أنطونيو كاسانو، نجم إيطاليا السابق، وأندية روما وريال مدريد، أن نجم فريق برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، أفضل من مواطنه الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، الذى لعب فى السابق لنادى نابولى.



قال كاسانو، لصحيفة “كورييرى ديللو سبورت” الإيطالية،:”ميسي لاعب خارق، لأنه حافظ على مستواه، منذ انطلاقته فى موسم 2004 – 2005، الأمر الذى يجعله أفضل من مارادونا”.



أضاف نجم إيطاليا السابق، حديثه قائلا:”مارادونا فعل ما يفعله ميسي، خلال 4 أو 5 سنوات فقط، ولكن البرغوث، يقدم مستويات خرافية فى أخر 15 عاما”.



تابع حديثه قائلا:” “لقد سجل ميسي 710 أهداف، وقدم 300 تمريرة حاسمة، عندما يلعب يكون برشلونة متقدما بالفعل على منافسه 1 – 0″.



اختتم كاسانو قائلا:”يجب على مشجعي مارادونا، أن يعترفوا بأن هناك شخص نجح فى الإطاحة به”.



جدير بالذكر أن، كاسانو، بدأ مسيرته مع فريق بارى، عام 1999، قبل أن ينتقل إلى فريق روما، 2001، ثم إلى ريال مدريد، عام 2006، ثم لعب بعد ذلك لأندية، ميلان، إنتر ميلان، واختتم مسيرته مع كييفو فيرونا عام 2017.



وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.