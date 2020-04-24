أنقذوا مسنا..الانتقالي يكرم خمسة شجعان من شباب كريتر

أشاد مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء سالم عبدالله السقطري، بالروح البطولية والمواقف الشجاعة لشباب العاصمة عدن عامة، وشباب كريتر خاصة.

أكد أن هؤلاء الشباب ضربوا أروع الأمثلة في الفداء والإقدام والشجاعة، وأثبتوا للعالم أن العاصمة عدن ستظل بخير، وقادرة على تجاوز الظروف الحرجة طالما هذه الروح الطيبة مغروسة لدى شبابها.

جاء ذلك خلال لقائه مساء الخميس بالأمانة العامة، الشباب الذين تسارعوا لإنقاذ المواطن المسن من الموت غرقا بعد أن جرفته سيول الأمطار المتدفقة في مدينة كريتر اليومين الماضيين.

وكرّم اللواء السقطري الشباب الأبطال: ماجد علوان، ورأفت فضل مبجر، وعزيز حامد جرجرة، ومبجر فضل مبجر، والمصور محمود وهاس بترس المجلس الانتقالي الجنوبي، تقديرا وعرفانا منه بموقفهم البطولي والمقدام.

ولفت إلى أن موقفهم البطولي كان وسيظل محل فخر واعتزاز عند القائد عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وكل قيادات المجلس، وأبناء عدن الخيرين.

وأوضح اللواء السقطري أن المواقف التي جسدها شباب العاصمة عدن ينبغي لها أن تدفع الجميع للوقوف بكل مسؤولية أمام ما تعانيه عدن من وضع كارثي وتفاقم للأزمات، ويحتم عليهم إعلاء مصلحة هذه المدينة العريقة على المصالح الذاتية والفئوية، وتكريس كل جهودهم لاستعادة الوجه الحضاري والمدني لهذه المدينة المنكوبة التي أثخنتها الجراح.

وعبر الشباب المنقذون عن شكرهم وامتنانهم للواء السقطري ولقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي على هذا التكريم الذي ينم عن اهتمامه بالشباب، وتشجيع الروح المقدامة التي يجسدها أبناء عدن في المواقف الصعبة والحرجة .