أنهيار معلم تاريخي بمسيمير لحج

تعرض عصر اليوم الإثنين أحدى المعالم والقصور التاريخية في مديرية المسيمير للانهيار الجزئي بسبب الامطار الغزيرة التي هطلت عصر اليوم في مديرية المسيمير محافظة لحج .

حيث تعرض أحدى قصور السلطنة الحوشبية للانهيار الجزئي والذي يعود تاريخه الى عهد السلطنة الحوشبية بسبب الإهمال وعدم الحفاظ على المعالم التاريخية في المديرية .

وطالب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي مديرية المسيمير الاستاذ عبد الفتاح جمال سعيد الحوشبي السلطات المحلية بالمديرية والمنظمات الدولية والمحلية في الإسراع في ترميم وصيانة المعالم التاريخية بالمديرية التي يعود تاريخها الى عصر السلطنة الحوشبية.

من أجل الحفاظ على هذة المعالم التي تعبر عن مرحلة تاريخية وتطور حضاري في الفن المعماري وقتباساته من معالم شهيرة ليس على مستوى السلطنة الحوشبية فحسب ولكن على مستوى الجنوب العربي كسلطنة العبدلية التي تزخر بمثل هذة المعالم التاريخية وغيرها من السلطنات الجنوب العربي ، التي كانت تشكل نموذج حضاري نستمد منها هويتنا وتاريخنا عبر العصور .

*من أحمد بامطرف

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