أنواع القروض البنكية فى السعودية

انواع القروض البنكية فى السعودية عبر muhtwa.com, تعمل المملكة العربية السعودية دائمًا على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال منح القروض كما تشجع أصحاب الأفكار الجديدة على تنفيذها وتحويلها إلى مشروعات استثمارية مما يساعد في النهوض بمستوى الإنتاج داخل المملكة ويدفع حركة الإستثمار وينهض بالإقتصاد ويسد مستويات العجز لدى الطبقات الفقيرة، وفيما يلي سوف نستعرض لكم أنواع القروض البنكية في السعودية.

القروض البنكية

مما لاشك فيه إن القروض البنكية أصبحت الآن هي الطريق الأول لدى الكثير من الشباب الراغبين في تحسين حياتهم وتمويل مشروعاتهم الإستثمارية والبحث عن دخل إضافي يضمن لهم حياة كريمة حيث تساعد القروض في إقامة المشروعات وشراء الموارد والمعدات والمستلزمات المختلفة كما تغطي حاجات الإنسان المختلفة.

القروض البنكية في السعودية

وضعت المصارف والبنوك في المملكة العربية السعودية العديد من التسهيلات أمام الأفراد لمنحهم القروض المختلفة بتيسيرات كبيرة تساعدهم على تغطية العجز المالي والحصول على سيولة تساعدهم على البدء في مشاريعهم الخاصة.

ويلجأ المواطنين والقاطنين داخل المملكة العربية السعودية للحصول على القروض لعدة أسباب منها ” تمويل المشروعات، سداد المديونية، شراء عقار، اقتناء سيارة” وغيرها من الأسباب.

أنواع القروض في السعودية

تتعدد أنواع القروض التي تمنحها البنوك في الممكة العربية السعودية والتي تختلف حسب الهدف منها وطريقة تسديدها والضمانات الخاصة بها.

القروض الشخصية

تقدم العديد من البنوك السعودية القروض الشخصية لتمويل المشروعات الخاصة بالأفراد.

تمنح البنوك فترة سداد للقروض الشخصية تمتد إلى خمسة أعوام.

يتعهد العميل بسداد مبلغ القرض إضافة إلى الفائدة التي يتم تحديدها من قبل البنك.

قروض تمويل السيارات

توجد العديد من البنوك والشركات في السعودية التي تقدم تمويلات للأفراد الراغبين في شراء السيارات.

يتعهد العميل بسداد قيمة القرض على أقساط شهرية تتضمن قيمة الفائدة على القرض وذلك خلال فترة ومنية لا تزيد عن خمسة أعوام.

ويتم منح قروض السيارات من مبدأ التأجير المنتهي بالتمليك حيث تكون السيارات محل للتأجير في البداية وبعد سداد قيمتها تصبح ملك لصاحبها.

القروض الإجتماعية

يعمل بنك التنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية على تقديم تمويل للأفراد من أجل حل المشاكل الإجتماعية وسداد الإلتزامات المختلفة التي يعجزون عن سدادها نتيجة ضغوطات الحياة وكثرة المسؤوليات ويلجأ إلى هذا النوع من القروض الأشخاص الراغبين في الحصول على تمويل للزواج أو التعليم أو غيرها من الأمور.

قروض إعادة التمويل

تلجأ البنوك في المملكة إلى تقديم برامج إعادة التمويل للأشخاص الذي لديهم ديون لدى البنوك وعجزوا عن سداد الأقساط الخاصة بالقروض لذلك تلجأ هذه البرامج إلى توحيد جميع القروض المستحقة في قرض واحد بحيث تنخفض تكلفة السداد على المقترض.

قروض التمويل العقاري

تمنح البنوك السعودية القروض العقارية بهدف دعم الأشخاص في الحصول على وحدات مقابل تسديد مبلغ القرض مضاف إليه الفوائد.

تعطي البنوك في السعودية فترة سداد على قروض التمويل العقاري قد تصل إلى 25 عام.

وقد أشترطت في مؤسسة النقد العربي السعودي في الشخص الراغب في الحصول على قرض التمويل العقاري أن يكون لديه ما يساوي نسبته 10% من مبلغ الوحدة أو العقار الذي يرغب في الحصول على قرض بقيمته من البنك.

قروض الرهن العقاري

يحصل الأفراد على قروض من أجل سد عجز مالي من خلال الرهن العقاري للوحدات السكنية أو الأراضي.

ويمنح البنك هذا القرض بضمان العقار أو الوحدة السكنية حتى يقوم المقترض بسداد قيمة القرض والفائدة الخاصة به ومن ثم يتم فك الرهن الخاص بالعقار.

برامج دعم التمويل العقاري

تقدم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري عدة برامج تمويلية للعقارات وتقدم من خلالها دعم للمستفيدين من تلك البرامج بحيث يتم تحمل كافة مبالغ الوحدة أو جزء منها يتم الإتفاق عليه بين الطرفين.

وتمنح الوزارة مبالغ دعم قد تصل إلى 500 ألف ريال للراغبين في الإستفادة من برامج التمويل.

شروط منح القروض في السعودية

يتطلب الحصول على القروض في السعودية توافر مجموعة من الشروط:

تحقيق الرضا والإتفاق القانوني بين الجهة المانحة للقرض والشخص المقدم لطلب الحصول عليه بحيث يتم توضيح كافة اللوائح والقوانين للطرفين ويتم الإقرار عليها وقبولها.

يشترط في الشخص الراغب في الحصول على القرض أن يكون أهل للتصرف في شؤونه وقراراته وأن يكون لديه محل عمل أو ضمان مادي يكفل له الحق الحصول على القرض.

لابد أن يتم الإتفاق على طبيعة القرض الذي قد يكون مبالغ مالية أو أملاك منقولة ويتم سدادها في شكل دفعات.

عرضنا لكم انواع القروض البنكية فى السعودية، للمزيد من الإستفسارات؛ يمكنكم التواصل معنا من خلال التواصل معنا من خلال التعليق أسفل المقالة، وسوف نحاول الرد عليكم خلال أقرب وقت.

